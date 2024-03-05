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В Роспотребнадзоре назвали продукты, снижающие стресс

Специалисты красноярского ведомства перечислили продукты, которые укрепляют нервную систему и делают людей счастливее.
Источник: Freepik

Специалисты красноярского ведомства перечислили продукты, которые укрепляют нервную систему и делают людей счастливее.

Если вы нервничаете в последнее время, то включите в рацион клетчатку, жирные кислоты, ферменты, а также ту еду, которая помогает вырабатывать серотонин.

К такой еде относятся пшеничные отруби, инжир, жирная рыба (тунец, форель), брокколи, темный шоколад, кефир и куркуму.

Также красноярцам напомнили, что в период стресса не стоит увлекаться кофеином. Он может провоцировать тревогу.

здоровье