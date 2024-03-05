Неделя в Хабаровском крае будет холодной, сообщает ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
Специалисты отмечают, что над регионом продолжает преобладать арктическая воздушная масса, вся неделя в крае будет холодной, однако существенных осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный. Температура ночью составит −17 −22 градуса, местами до −25 градусов и ниже, днем потеплеет до −3 −8 градусов, в воскресенье на юге края потеплеет до 0 −5 градусов.
В Хабаровске на неделе существенных осадков не ожидается. Ветер западный 5−10 метров в секунду, во вторник 8−13 метров в секунду. Ночью температура будет снижаться до −16 −20 градусов, днем воздух прогреется до −6 −8 градусов, 10 марта потеплеет до −3 градусов.