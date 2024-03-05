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Неделя в Хабаровском крае будет холодной

Существенных осадков не ожидается.
Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 94% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: Аргументы и факты

Неделя в Хабаровском крае будет холодной, сообщает ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

Специалисты отмечают, что над регионом продолжает преобладать арктическая воздушная масса, вся неделя в крае будет холодной, однако существенных осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный. Температура ночью составит −17 −22 градуса, местами до −25 градусов и ниже, днем потеплеет до −3 −8 градусов, в воскресенье на юге края потеплеет до 0 −5 градусов.

В Хабаровске на неделе существенных осадков не ожидается. Ветер западный 5−10 метров в секунду, во вторник 8−13 метров в секунду. Ночью температура будет снижаться до −16 −20 градусов, днем воздух прогреется до −6 −8 градусов, 10 марта потеплеет до −3 градусов.