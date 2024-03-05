«Пассажиры говорят, что я езжу лучше, чем мужчины»: единственная женщина-водитель автобуса в Хабаровске рассказала о непростой работе

— Представляете, я сегодня ехала в 49-м автобусе, за рулем которого была женщина! Такая красивая, ухоженная, с макияжем и укладкой. Я так удивилась, еще думала ехала, что водитель молодец, так аккуратно везет, профессионал, ни тебе резких остановок или поворотов, все плавно, но быстро. А потом увидела, кто нас везет, и обалдела, — рассказывает хабаровчанка Александра своим коллегам.
ЗА БАРАНКОЙ — КАК РЫБА В ВОДЕ
За рулем автобуса Александра увидела Наталью Ишутько, хабаровчанку, которая стала в городе уже знаменитостью. За свой профессиональный стаж в 15 лет, она водила троллейбус, а потом пересела на маршрутку. Почти пять лет ездила на 83-м, и сейчас водит 49-й автобус. Наталья единственная женщина-водитель, которая водит именно автобус в Хабаровске. О своем необычном выборе профессии она рассказала редакции «КП» — Хабаровск".
Наталья родилась и выросла в Комсомольске-на-Амуре. В 2008 году переехала в Хабаровск, училась на повара-кондитера, и даже не думала, что когда-то свяжет свою жизнь с общественным транспортом. Но муж Натальи взял ее практически на «слабо», заявив, что она не сможет сдать на права. Конечно, Наталья вызов приняла и доказала, что женщине все нипочем. Она окончила курсы водителей троллейбуса и устроилась на работу.
— Через год открыла категорию «В», а еще через два года решила совместить коробку и габариты. То есть, я уже знала троллейбус, водила, и потом решила открыть категорию «Д». Пока работала на троллейбусе, по входным подрабатывала на маршрутке, затем в моей жизни случился декрет, у нас с мужем появилось трое детей. Кстати, существует еще одна версия, почему я вообще пошла в мужскую профессию: у меня долго не было детей, я уже думала, что эта чисто женская функция мне недоступна, и раз уж я не могу ее исполнить, то и профессия у меня должна быть сугубо мужская, — делится Наталья. — И как только я пошла работать, судьба подарила мне детей.
«ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ НА РАБОТУ»
Будучи в декретном отпуске, Наталья позвонила руководителю, у которого подрабатывала на маршрутке, и попросила взять ее на работу.
— Кем? — спросил тогда перевозчик.
— Водителем, конечно, — ответила Наталья.
— Ну хорошо, выходи, — сказал он.
Наталья влилась в процесс моментально, хорошо приняли ее и коллеги. Несмотря на то, что коллектив мужской, никто из водителей или механиков Наталью не поучает, но и поблажек ей не дают. Свое дело она знает, и сама может научить кого угодно. А пассажиры всегда отмечают, что с Натальей комфортно и приятно ездить.
— Конечно, люди бывают разные, кто-то негативит, пытается делать замечания, уколоть, но в основном от пассажиров я слышу слова благодарности. Многие говорят, что лучше вожу, чем мужчины, и тем следует у меня поучиться мастерству, кто-то говорит, что я лучший газелист, много комплиментов поступает, улыбок, добрых слов.
Кстати, Наталья, наверное, единственная женщина, которая любит работать на 8 Марта. В этот день она получает массу поздравлений от пассажиров, почему-то, преимущественно, женщин. Ее поздравляют, даже дарят шоколадки, конфеты, и говорят самые приятные пожелания.
Наталья признается, что реакция жителей ее подстегивает, ей всегда интересно наблюдать, как люди на остановках улыбаются или удивленно смотрят, когда видят, что за рулем автобуса женщина. Она много общается со своими пассажирами, при этом, ведет автобус максимально аккуратно и маневренно. Хабаровчанка понимает, что она ответственна за безопасность и жизни других людей.
НАТАЛЬЮ ГОРОЖАНЕ УЗНАЮТ ПО ГОЛОСУ
— Меня очень поразил один случай, я в свой выходной поехала по делам, и сдавала документы на комиссию. Там со мной поздоровалась женщина, я спросила, знакомы ли мы, и она сказала, что узнала меня по голосу, потому что долгое время она ездила со мной на 83 автобусе. Она тогда отметила мое платье и туфли на каблуках, сделала комплимент. Это было приятно!
К слову, на смену Наталья заступает во всеоружии. Ухоженная красавица всегда с легким макияжем, волосы аккуратно уложены. Как признается сама хабаровчанка, эта работа для нее любимая, хотя и сложная, мужская. Наталья любит разговаривать с людьми, смотреть на неиссякаемый и сменяющийся поток людей. За свой труд в прошлом году водитель была удостоена почетной грамоты гражданина от администрации города.
— Профессия да, не женская, но сейчас у нас стирается грань. Уже нет чисто мужских профессий, где не может работать женщина, разве только в церковном деле — батюшка только мужчина. А в остальных сферах — женщина может все. И если есть желание открыть категорию — надо открывать. Многие женщины, которые пошли учиться на категорию, но не закончили, они как-то с уважением всегда говорят — «Вы что, коробку знаете?! А как, тяжело или нет?» А кто-то говорит, а я хочу тоже! Мое жизненное кредо — нужно идти напролом к своим желаниям и целям, осуществлять свои мечты.