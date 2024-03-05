«Пассажиры говорят, что я езжу лучше, чем мужчины»: единственная женщина-водитель автобуса в Хабаровске рассказала о непростой работе

— Через год открыла категорию «В», а еще через два года решила совместить коробку и габариты. То есть, я уже знала троллейбус, водила, и потом решила открыть категорию «Д». Пока работала на троллейбусе, по входным подрабатывала на маршрутке, затем в моей жизни случился декрет, у нас с мужем появилось трое детей. Кстати, существует еще одна версия, почему я вообще пошла в мужскую профессию: у меня долго не было детей, я уже думала, что эта чисто женская функция мне недоступна, и раз уж я не могу ее исполнить, то и профессия у меня должна быть сугубо мужская, — делится Наталья. — И как только я пошла работать, судьба подарила мне детей.