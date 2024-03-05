Врачи спасли 12-летнего ребенка от гибели в Приморье: симптомы были как при простуде

Специалисты отмечают, что критическое состояние у ребенка развилось буквально мгновенно. У пациента наблюдалась асфиксия. Его жизнь спасло то, что в это время он находился в больнице. Врачи боролись за жизнь несовершеннолетнего в течение двух суток.