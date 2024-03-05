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Врачи спасли 12-летнего ребенка от гибели в Приморье: симптомы были как при простуде

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ФедералПресс. Во Владивостоке врачи «тысячекоечной» больницы спасли 12-летнего пациента от смерти, вовремя оказав экстренную помощь. Заболевание началось у ребенка с болей в горле, грудной клетке и в области сердца, а также с сухого кашля.
Источник: РИА "Новости"

«Ребенок 12 лет наблюдался амбулаторно, но за несколько часов состояние значительно ухудшилось, и бригада скорой доставила ребенка в детское инфекционное отделение “тысячекоечной”, — передает телеграм-канал “Город В”.

Специалисты отмечают, что критическое состояние у ребенка развилось буквально мгновенно. У пациента наблюдалась асфиксия. Его жизнь спасло то, что в это время он находился в больнице. Врачи боролись за жизнь несовершеннолетнего в течение двух суток.

Состояние ребенка удалось стабилизировать только на третьи сутки. Совершеннолетний смог самостоятельно дышать, пришел в сознание, и у него стабилизировалось кровообращение.

Спустя неделю пациента выписали из стационара, однако за его состоянием продолжили наблюдать врачи поликлиники и детского фтизиопульмонологического центра.

Напомним, по данным специалистов, в Приморье дети умирают чаще всего из-за тяжелых травм и халатности родителей. Так, во Владивостоке врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил 48 магнитов.

здоровье