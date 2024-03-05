Врачи спасли 12-летнего ребенка от гибели в Приморье: симптомы были как при простуде

«Ребенок 12 лет наблюдался амбулаторно, но за несколько часов состояние значительно ухудшилось, и бригада скорой доставила ребенка в детское инфекционное отделение “тысячекоечной”, — передает телеграм-канал “Город В”.
Специалисты отмечают, что критическое состояние у ребенка развилось буквально мгновенно. У пациента наблюдалась асфиксия. Его жизнь спасло то, что в это время он находился в больнице. Врачи боролись за жизнь несовершеннолетнего в течение двух суток.
Состояние ребенка удалось стабилизировать только на третьи сутки. Совершеннолетний смог самостоятельно дышать, пришел в сознание, и у него стабилизировалось кровообращение.
Спустя неделю пациента выписали из стационара, однако за его состоянием продолжили наблюдать врачи поликлиники и детского фтизиопульмонологического центра.
Напомним, по данным специалистов, в Приморье дети умирают чаще всего из-за тяжелых травм и халатности родителей. Так, во Владивостоке врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил 48 магнитов.