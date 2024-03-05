Красноярцам рассказали о работе медучреждений в трёхдневные выходные

С эти дни в обычном круглосуточном режиме продолжат работать стационары, травмпункты и служба скорой помощи.
В остальных медучреждениях режим изменится. Так, в субботу, 9 марта, с 8:00 до 16:00 часов взрослые смогут обратиться в поликлиники на прием к следующим врачам: участковому терапевту, хирургу и акушеру-гинекологу. Также будут работать регистратуры и колл-центры, прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты. Красноярцы смогут пройти диспансеризацию и выписать льготное лекарство.
В онкодиспансере 9 марта с 8:00 до 16:00 часов будет организовано оказание медпомощи в амбулаторных условиях и дневного стационара, включая проведение противоопухолевой терапии. Также будет вестись предварительная запись пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.
«Обращаем внимание, что записаться на плановый прием к врачам в указанные дни можно заблаговременно, — рассказали в минздраве. — Также будут обслуживаться и вызовы на дому, включая посещение больных по информации, переданной учреждениям и подразделениям скорой медицинской помощи, и патронажи. Их прием будет осуществляться до 14:00».