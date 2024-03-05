Красноярцам рассказали о работе медучреждений в трёхдневные выходные

«Обращаем внимание, что записаться на плановый прием к врачам в указанные дни можно заблаговременно, — рассказали в минздраве. — Также будут обслуживаться и вызовы на дому, включая посещение больных по информации, переданной учреждениям и подразделениям скорой медицинской помощи, и патронажи. Их прием будет осуществляться до 14:00».