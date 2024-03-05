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В Прокопьевске на 10-летнего ребёнка упали футбольные ворота

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о травмировании малолетнего в Прокопьевске.

Так, в информационный центр СК поступило обращение: выяснилось, что на 10-летнего ребёнка упали футбольные ворота на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный». Их до сих пор не зафиксировали, а виновных не наказали.

Кузбасские правоохранители проводят проверку. Руководитель кузбасского СК Александр Безукладников должен будет представить доклад Александру Бастрыкину о ходе уголовного дела и результатах его расследования.

А в Топках из-за экс-заведующей домом культуры погиб ребёнок — на 9-летнюю девочку упала незакреплённая конструкция «Рукоход».