В Прокопьевске на 10-летнего ребёнка упали футбольные ворота

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о травмировании малолетнего в Прокопьевске.
Так, в информационный центр СК поступило обращение: выяснилось, что на 10-летнего ребёнка упали футбольные ворота на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный». Их до сих пор не зафиксировали, а виновных не наказали.
Кузбасские правоохранители проводят проверку. Руководитель кузбасского СК Александр Безукладников должен будет представить доклад Александру Бастрыкину о ходе уголовного дела и результатах его расследования.
А в Топках из-за экс-заведующей домом культуры погиб ребёнок — на 9-летнюю девочку упала незакреплённая конструкция «Рукоход».