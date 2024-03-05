Партизана Железняка признана самой аварийной улицей Красноярска

Чаще всего участниками ДТП становятся мужчины −82%. На красноярцев в возрасте 30−39 лет приходится 20% ДТП с начала 2024 года и 40−49 лет (18%). Средний размер компенсации по ОСАГО в регионе с начала года составил 95 тыс. рублей.