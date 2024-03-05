Партизана Железняка признана самой аварийной улицей Красноярска

На ней произошло 6% от всех ДТП в городе. На втором месте — Проспект имени газеты «Красноярский рабочий» — 4,1%, третье место у улица 9 Мая — 3,7% аварий, такие данные публикует Страховой Дом ВСК.
Чаще всего участниками ДТП становятся мужчины −82%. На красноярцев в возрасте 30−39 лет приходится 20% ДТП с начала 2024 года и 40−49 лет (18%). Средний размер компенсации по ОСАГО в регионе с начала года составил 95 тыс. рублей.
Самыми опасными днями недели, с точки зрения частоты ДТП, в Красноярском крае являются вторник (17%) и пятница (16%).
Чаще всего в регионе в ДТП попадают владельцы автомобилей:
1. ВАЗ (20% от общего числа ДТП).
2. Toyota (14%).
3. Hyundai (5%).
4. Kia (4%).
5. Honda (4%).
Среди основных загруженных трасс Красноярска самыми безопасными с начала года стали улицы Маерчака, Гусарова, Елены Стасовой — доля ДТП, произошедших на каждой из дорог, не превышает 1%.