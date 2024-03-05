Поезд здоровья КрасЖД в марте посетит самые северные станции

В марте Передвижной консультативно-диагностического центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» отправится на северные станции Красноярской железной дороги.
Сначала передвижная поликлиника будет работать в Богучанском районе Красноярского края:
Затем медицинский состав отправится в Иркутскую область:
21 марта — ст. Тамтачет;
Далее поезд здоровья вернётся в Красноярский край и совершит остановки в Нижнеингашском районе:
25 марта — ст. Поканаевка;
Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.
Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.
Посещение поезда здоровья осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер.
Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).