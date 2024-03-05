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Поезд здоровья КрасЖД в марте посетит самые северные станции

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

В марте Передвижной консультативно-диагностического центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» отправится на северные станции Красноярской железной дороги.

Сначала передвижная поликлиника будет работать в Богучанском районе Красноярского края:

14—16 марта — ст. Карабула; 17 марта — Новохайская; 18—20 марта — Чунояр.

Затем медицинский состав отправится в Иркутскую область:

21 марта — ст. Тамтачет; 22—23 марта — Новобирюсинская; 24 марта — Черманчет.

Далее поезд здоровья вернётся в Красноярский край и совершит остановки в Нижнеингашском районе:

25 марта — ст. Поканаевка; 26—27 марта — Решоты.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Посещение поезда здоровья осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер.

Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

здоровье