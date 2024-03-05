В Красноярске снова завоют сирены

С 10:30 до 11:30 будут перехватываться телевизионные и радиоканалы эфирного вещания. Также проверят включение мощных акустических систем, установленных на крышах административных и жилых зданий с передачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Как отмечает пресс-служба мэрии, будут задействованы около 60-ти точек звукового оповещения с краевых и городских пунктов управления.