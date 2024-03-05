ДТП, которое не поддается логике, произошло в Приморье

Не так давно в ГИБДД края поделились статистикой ДТП на выходных — 69 аварий. А вечером 3 марта во Владивостоке произошло дорожное происшествие, которое никак не поддается логике. Каким-то образом иномарка застряла среди двух поездов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Между жд путей среди вагонов в районе Первой Речки застрял автомобиль. Как водитель заехал сюда — непонятно. Был ли он пьян в момент ДТП — пока неясно. Во всем предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье в районе села Варфоломеевка поезд столкнулся с лесовозом. В пресс-службе ДВЖД «Комсомолке» пояснили, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист не раз сигналил, пока лесовоз пытался пересечь железнодорожный переезд. Кадры этой аварии вы можете посмотреть в нашем материале.