ДТП, которое не поддается логике, произошло в Приморье

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье в районе села Варфоломеевка поезд столкнулся с лесовозом. В пресс-службе ДВЖД «Комсомолке» пояснили, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист не раз сигналил, пока лесовоз пытался пересечь железнодорожный переезд. Кадры этой аварии вы можете посмотреть в нашем материале.