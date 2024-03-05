Служебный пёс Гефест помог полицейским раскрыть ограбление в Братске

Служебная собака Гефест помогла полицейским раскрыть кражу из дачного домика. Сообщение об ограблении поступило в одно из отделений полиции Братска накануне. 51-летний заявитель рассказал, что из его домика в одном из садоводств пропали бензопила и шуруповёрт. Сумма нанесённого ущерба составила 5 тысяч рублей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, на место выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли кинолог Анастасия Мухамадзянова со служебно-розыскной собакой Гефестом. Полицейские заметили на полу чёткий след от обуви, который мог принадлежать злоумышленнику. Немецкая овчарка понюхала отпечаток и уверенно пошла по следу, который привёл полицейских к загородному дому в километре от места кражи.
Полицейские побеседовали с хозяином дома, которым оказался 44-летний ранее судимый житель Центрального района Братска. В ходе обыска в доме нашли похищенные инструменты. В итоге мужчина признался в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело.