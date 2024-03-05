Служебный пёс Гефест помог полицейским раскрыть ограбление в Братске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, на место выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли кинолог Анастасия Мухамадзянова со служебно-розыскной собакой Гефестом. Полицейские заметили на полу чёткий след от обуви, который мог принадлежать злоумышленнику. Немецкая овчарка понюхала отпечаток и уверенно пошла по следу, который привёл полицейских к загородному дому в километре от места кражи.