Черемхово накрыло зловонным дымом от загадочного источника горения

Черемхово Иркутской области накрыло дымом от неустановленного источника горения. В районе совхоза «Горняк» обнаружено сильное задымление. Причина и объект возгорания пока неизвестны, об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра города Вадима Семенова (18+).