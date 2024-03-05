Черемхово накрыло зловонным дымом от загадочного источника горения

Черемхово Иркутской области накрыло дымом от неустановленного источника горения. В районе совхоза «Горняк» обнаружено сильное задымление. Причина и объект возгорания пока неизвестны, об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра города Вадима Семенова (18+).
«Город с самого утра накрыла дымка с неприятным запахом. Жители города выкладывают информацию в соцсетях», — рассказывает Вадим Семенов.
По словам градоначальника, в настоящее время на место задымления направляется экипаж пожарной части МЧС, чтобы провести тушение данного участка.