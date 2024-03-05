Паром Oriental Pearl VI возвратится на линию Владивосток-Сокчо в конце марта

«Сообщаем вам, что крайний зимний рейс парома перед уходом в ежегодный плановый технический осмотр состоится 7 февраля. К бронированию на весенний сезон доступны даты с 25 марта», — говорится в сообщении на сайте «Пассажирский портал», который продаёт билеты на судно.