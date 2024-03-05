Паром Oriental Pearl VI возвратится на линию Владивосток-Сокчо в конце марта

Возвращение парома Oriental Pearl Vl, который осуществляет перевозки между портами Владивостока и южнокорейского Сокчо, пока задерживается из-за ремонта. Согласно информации, предоставленной перевозчиком, первый весенний рейс судно совершит в конце марта, сообщает ИА PrimaMedia.
«Сообщаем вам, что крайний зимний рейс парома перед уходом в ежегодный плановый технический осмотр состоится 7 февраля. К бронированию на весенний сезон доступны даты с 25 марта», — говорится в сообщении на сайте «Пассажирский портал», который продаёт билеты на судно.
Ранее владеющая паромом компания приняла решение сократить количество рейсов по маршруту Владивосток-Сокчо с двух до одного раза в неделю из-за недостаточной загрузки грузов и пассажиров.
Напомним, власти КНДР заинтересованы в запуске транспортных маршрутов с Приморьем. Обсуждался вопрос о возобновление рейсов пассажирского парома во Владивосток из порта Раджин.