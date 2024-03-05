Делегация Приангарья приехала на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

90 талантливых ребят из Иркутской области представляют на ВФМ-2024 наш регион. Они смогли пробиться на это крупное событие несмотря на большую конкуренцию: заявки от Приангарья отправили почти 3 тысячи молодых людей. Это школьники, студенты, молодые специалисты, представители общественных молодежных организаций и регионального отделения Движения Первых. 13 участников подали заявки в качестве амбассадора ВМФ-2024, а еще 27 человек отправились в Сочи волонтерами.