Делегация Приангарья приехала на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Он объединил более 20 тысяч молодых лидеров со всего мира — из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, Ближнего Востока.
90 талантливых ребят из Иркутской области представляют на ВФМ-2024 наш регион. Они смогли пробиться на это крупное событие несмотря на большую конкуренцию: заявки от Приангарья отправили почти 3 тысячи молодых людей. Это школьники, студенты, молодые специалисты, представители общественных молодежных организаций и регионального отделения Движения Первых. 13 участников подали заявки в качестве амбассадора ВМФ-2024, а еще 27 человек отправились в Сочи волонтерами.
«Иркутская область всегда отличалась большим количеством инициативных и амбициозных ребят. Поэтому уверен, что Всемирный фестиваль молодежи станет для наших участников самой интересной площадкой для развития и обмена опытом», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Для молодых людей со всего мира выступят лекторы, среди которых выдающиеся государственные деятели, руководители крупнейших компаний, успешные ученые, спортсмены, мастера культуры и лидеры общественного мнения из России, Австрии, Индии, Турции, Сербии, Италии, других стран.
Сохраняя историю фестивального движения, ВФМ-2024 станет новым этапом в международном сотрудничестве, объединит будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.
Смотреть прямую трансляцию с Фестиваля можно на официальном сайте.