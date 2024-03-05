13-летнюю школьницу высадили из автобуса в Красноярске из-за нехватки денег

2 марта в краевой столице в очередной раз из автобуса высадили ребенка, хотя по закону это делать запрещено. 13-летняя школьница добиралась домой, зашла в автобус № 90 и не смогла рассчитаться за проезд из-за нехватки денег. Кондуктор отправил ребенка на улицу.
Как рассказала мама девочки, дочка села на остановке «ДК 1 мая» примерно в восемь вечера. Скорее всего, она случайно выронила мелочь на улице, возможно, когда качалась на качелях.
Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и примет необходимые меры.
Сотрудники ведомства уже были у перевозчика, опросили водителя и кондуктора. Последний отрицает высадку им из автобуса школьницы.