Новосибирцу правильно начислили пенсию после вмешательства прокуратуры

Пенсионер обратился в прокуратуру. Как выяснила проверка ведомства, после его увольнения работодатель нарушил законодательство и не отправил нужные сведения в Социальный фонд. По этом причине пенсию начислили меньше положенной.
«В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление руководителю организации. Гражданину произведен перерасчет пенсии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что дело организованной преступной группы, члены которой обманывали пенсионеров под видом оказания юридических услуг, дошло до суда.