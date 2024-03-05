Снег ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана

«Отрог антициклона сохранит сухую, безветренную погоду на большей части территории Казахстана, лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, усиление ветра с низовой метелью. По РК ожидается туман», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 7−12, утром и днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью −9−11, днем −3−5.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью −7−9, днем +2+4.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4, днем +9+11.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке снег. Днем −1−6, ночью −7−12.
В Алматинской области без осадков. Днем 0+5, ночью −5−10.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +1+6, ночью −8−13.
В Туркестанской области осадков тоже не ожидается. Днем +7+12, ночью 0−5.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем 0−5, ночью −10−15.
В Атырауской области без осадков. Днем +3+8, ночью −3−8.
В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем +7+12, ночью −3+2.
В Актюбинской области без осадков. Днем −1−6, ночью −12−17.
В Костанайской области на западе и востоке снег. Днем 0−5, ночью −7−12.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем −1−6, ночью −5−10.
В Павлодарской области на севере снег. Днем −2−7, ночью −7−12.
В Карагандинской области ночью на севере и востоке снег. Днем −3−8, ночью −10−15.
В области Улытау без осадков. Днем −2−7, ночью −13−18.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке снег. Днем 0−5, ночью −12−17.
В области Абай тоже ночью на севере и востоке снег. Днем 0−5, ночью −10−15.
В Кызылординской области без осадков. Днем +3+8, ночью −5−10.
В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +3+8, ночью −3−8.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках сохраняется зимняя межень», — предупредили синоптики.