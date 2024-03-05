Снег ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана

«Отрог антициклона сохранит сухую, безветренную погоду на большей части территории Казахстана, лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, усиление ветра с низовой метелью. По РК ожидается туман», — говорится в сообщении.