Воронежцев ждут ночные морозы до 10 градусов

Погоду будет определять западная периферия антициклона. Об этом сообщили в воронежском гидрометцентре.
Сегодня, 5 марта, днем ожидается до 6 градусов тепла. Небо будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков. В отдельный районах возможен туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.
В среду, 6 марта, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью от 1 до 6° мороза, днем — от 1° мороза до 4° тепла.
В четверг, 7 марта, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью от 5 до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В пятницу, 8 марта, несмотря на солнечную погоду, похолодает. Ночью ожидается до 11° мороза, а днем средняя температура воздуха составит 2° мороза. Ветер северо-западный и западный 5−10 м/с. Осадки не прогнозируют.