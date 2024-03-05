Воронежцев ждут ночные морозы до 10 градусов

В среду, 6 марта, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью от 1 до 6° мороза, днем — от 1° мороза до 4° тепла.