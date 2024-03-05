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Воронежцев ждут ночные морозы до 10 градусов

Дневное потепление в ближайшие дни порадует жителей Воронежской области. Однако ночью температура воздуха понизится до 10 градусов мороза.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 87% 760 мм рт. ст. +11°
Источник: МК.RU Воронеж

Погоду будет определять западная периферия антициклона. Об этом сообщили в воронежском гидрометцентре.

Сегодня, 5 марта, днем ожидается до 6 градусов тепла. Небо будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков. В отдельный районах возможен туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

В среду, 6 марта, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью от 1 до 6° мороза, днем — от 1° мороза до 4° тепла.

В четверг, 7 марта, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура ночью от 5 до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В пятницу, 8 марта, несмотря на солнечную погоду, похолодает. Ночью ожидается до 11° мороза, а днем средняя температура воздуха составит 2° мороза. Ветер северо-западный и западный 5−10 м/с. Осадки не прогнозируют.