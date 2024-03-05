В Хабаровском крае завершается строительство приюта для животных

Кроме того, в целях оперативного принятия мер, а также контроля за исполнением заявок на отлов животных без владельцев, в крае организована работа горячей линии по вопросам обращения с животными без владельцев. Проводятся рейдовые мероприятия для выявления животных без владельцев, сбившихся в стаи, а также проявляющих немотивированную агрессивность по отношению к другим животным и людям (карточки для такта).