В Хабаровском крае завершается строительство приюта для животных, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Приют вместимостью до 800 животных строится в поселке Березовка, на это выделено 27 млн рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос о бессрочном содержании собак. Планируется запретить возвращать на прежние места бездомных животных, причинивших вред здоровью человека, а также крупных животных (высотой в холке более 35 см).
Таким образом, в целях предотвращения нападения бездомных животных на людей, снижения социальной напряженности разрабатывается специальный законодательный акт края. Для них будем организовывать приюты и с привлечением зооволонтеров находить новых хозяев для таких животных.
Кроме того, в целях оперативного принятия мер, а также контроля за исполнением заявок на отлов животных без владельцев, в крае организована работа горячей линии по вопросам обращения с животными без владельцев. Проводятся рейдовые мероприятия для выявления животных без владельцев, сбившихся в стаи, а также проявляющих немотивированную агрессивность по отношению к другим животным и людям (карточки для такта).