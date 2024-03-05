Пусть меня научат: приморские выпускники выбирают вузы для поступления

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из регионов Дальнего Востока пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:
Дальневосточный федеральный университет (52%);
Высшая школа экономики (7%);
Московский физико-технический институт (5%);
Санкт-Петербургский государственный университет (4%);
Томский государственный университет (4%).
Большинство приморских старшеклассников планируют получать специальность в родном регионе. Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Приморья начинают еще с сентября, заметный всплеск виден в декабре и мае. Помимо ДВФУ у них востребованы Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивостокский государственный университет, МГУ имени адм. Г. И. Невельского. Реже они рассматривают возможность поступления в Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровском крае. В свою очередь приморские вузы притягивают молодежь из соседних регионов — внимательнее других в этом году к ним присматривается молодежь Сахалина, Приамурья и Якутии.
«Быстрый интернет прочно интегрирован в процесс обучения школьников и студентов. С его помощью они готовятся к поступлению, могут в любое удобное время ознакомиться с условиями зачисления в университеты и отслеживать результаты. Только за год объем мобильного трафика, используемый одним учащимся в Приморье, вырос на 30%. В прошлом году наши специалисты провели модернизацию телеком-оборудования в локациях с высокой абонентской нагрузкой. Также сеть 4G МегаФона появилась более чем в 20 населенных пунктах края», — сообщил директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.