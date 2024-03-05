Пусть меня научат: приморские выпускники выбирают вузы для поступления

«Быстрый интернет прочно интегрирован в процесс обучения школьников и студентов. С его помощью они готовятся к поступлению, могут в любое удобное время ознакомиться с условиями зачисления в университеты и отслеживать результаты. Только за год объем мобильного трафика, используемый одним учащимся в Приморье, вырос на 30%. В прошлом году наши специалисты провели модернизацию телеком-оборудования в локациях с высокой абонентской нагрузкой. Также сеть 4G МегаФона появилась более чем в 20 населенных пунктах края», — сообщил директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.