«Сходили под лошадь»: историческое здание Владивостока вновь терпит коммунальное бедствие

Жители исторического здания на Алеутской, 19, входящего в архитектурный ансамбль «Серая лошадь», вновь оказались заложниками аварийной ситуации. Подвал дома, в котором находится помещение теплового узла, затоплен канализационными стоками, рассказали жильцы ИА PrimaMedia.
Как сообщают активисты дома, в подъездах стоит невыносимый запах, коммуникации здания находятся в воде. По словам директора УК «Город» Александра Крючкова, порыв произошел на сетях горканализации. Заявку на устранение аварии обслуживающая организация оставила, однако до сих пор зловонные стоки не устранили.
«На объектах горканализации произошел порыв, колодцы оказались затоплены, и все стоки пошли в подвал. Специалисты приехали, прочистили колодцы, вода уже не поступает, но по-прежнему стоит в подвале. Мы написали письма в организацию для устранения аварии, но информацию о сроках проведения работ нам пока не предоставили», — сообщил директор управляющей компании.
Напомним, это уже не первое подобное обращение жителей дома № 19 на Алеутской. В декабре 2023 года люди также жаловались на затопленный подвал, вода стояла в помещении около месяца. При этом причины затопления коммунальщики долго не могли назвать. По информации управляющей компании «Город», обслуживающей дом, при обследовании коммунальных систем и оборудования в подвале порывов обнаружено не было.