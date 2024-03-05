«Сходили под лошадь»: историческое здание Владивостока вновь терпит коммунальное бедствие

Напомним, это уже не первое подобное обращение жителей дома № 19 на Алеутской. В декабре 2023 года люди также жаловались на затопленный подвал, вода стояла в помещении около месяца. При этом причины затопления коммунальщики долго не могли назвать. По информации управляющей компании «Город», обслуживающей дом, при обследовании коммунальных систем и оборудования в подвале порывов обнаружено не было.