Гоночный Porsche за 60 миллионов рублей заметили в Волгоградской области

В социальных сетях в группе «Еланский водитель ДТП и ЧП» сообщили об удивительном представителе иностранного автопрома. Пользователи запечатлели на фото редкий спортивный Porsche. По предварительным данным, его стоимость может превышать 60 млн рублей.
Подобных машин очень мало в России. Пользователи задались вопросом: что гоночный автомобиль делает в Михайловке?
Однако другие читатели уверены, что машина совсем не редкая. Они считают, что это довольно стандартный Porsche, которому спортивный вид придали при помощи наклеек и тюнинга.