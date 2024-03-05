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Гоночный Porsche за 60 миллионов рублей заметили в Волгоградской области

Крайне интересный автомобиль заметили жители районного центра. Редкая и очень дорогая машина ездит по улицам Михайловки.
Источник: Волгоградская правда

В социальных сетях в группе «Еланский водитель ДТП и ЧП» сообщили об удивительном представителе иностранного автопрома. Пользователи запечатлели на фото редкий спортивный Porsche. По предварительным данным, его стоимость может превышать 60 млн рублей.

Подобных машин очень мало в России. Пользователи задались вопросом: что гоночный автомобиль делает в Михайловке?

Однако другие читатели уверены, что машина совсем не редкая. Они считают, что это довольно стандартный Porsche, которому спортивный вид придали при помощи наклеек и тюнинга.

ГИБДД