Придёт ли весна в марте?

Согласно озвученному ими предварительному прогнозу, в марте среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям, сообщили метеорологи во время пресс-конференции, прошедшей на базе «Интерфакс-Сибирь».
«Преобладающая температура ночью — минус 14 — 19 градусов, при прояснении от минус 24 до минус 29, в крайних северных районах до 35 градусов ниже нуля; днем — в районе минус восьми, местами до 14 мороза, в отдельные сутки повышение ночью до минус 5−10, днем до люс 1−6. В последней пятидневке ожидается потепление ночью до нуля — минус пяти, днем до плюс 10 градусов».
Осадков при этом тоже выпадет в пределах «среднего многолетнего количества»:
«Снежный покров в марте продолжит нарастать в северных, верхнеленских и горных районах, достигая максимального за зиму значения, на остальной территории уже отмечается его уменьшение. Март — месяц, в котором начинается таяние и разрушение устойчивого снежного покрова. Обычно на большей части территории области снег тает в середине марта и продолжается в среднем 15−20 дней», — говорят синоптики, отмечая, что, вероятнее всего, именно по такому сценарию в Иркутской области будет вступать в свои права весна.
То есть, настоящего тепла нам всем стоит ждать к концу первой декады апреля.