Придёт ли весна в марте?

«Снежный покров в марте продолжит нарастать в северных, верхнеленских и горных районах, достигая максимального за зиму значения, на остальной территории уже отмечается его уменьшение. Март — месяц, в котором начинается таяние и разрушение устойчивого снежного покрова. Обычно на большей части территории области снег тает в середине марта и продолжается в среднем 15−20 дней», — говорят синоптики, отмечая, что, вероятнее всего, именно по такому сценарию в Иркутской области будет вступать в свои права весна.