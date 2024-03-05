В Новосибирске до конца марта ожидается снегопад

Как сообщает сайт «Gismeteo», снег будет идти с 5 по 18 марта без перерыва. Спустя пару дней снова будут осадки. С 25 по 31 марта новосибирцев ожидает снег с дождем. Температура воздуха на протяжении месяца будет варьироваться от −6 до −3 градусов.