В Новосибирске до конца марта ожидается снегопад

Новосибирские синоптики пообещали снегопады до конца марта. Судя по данным метеосервисов, осадки горожан ожидают почти каждый день.
Как сообщает сайт «Gismeteo», снег будет идти с 5 по 18 марта без перерыва. Спустя пару дней снова будут осадки. С 25 по 31 марта новосибирцев ожидает снег с дождем. Температура воздуха на протяжении месяца будет варьироваться от −6 до −3 градусов.
По данным сайта «Яндекс Погода», снег будет идти до 19 марта. Столбики термометров к концу месяца поднимутся до +4 градусов. С 27 марта горожан будет радовать солнце. Ветер подует юго-западный.