11 кузбассовцев были удостоены наград Президента

Почётного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу удостоены сотрудники «Кокс»: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Олег Вакула, монтажник оборудования коксохимического производства Андрей Кураткин, машинист коксовых машин Евгений Медведев, монтажник оборудования коксохимического производства Василий Hестеров, огнеупорщик Андрей Хороший и слесарь-ремонтник коксового и коксохимического оборудования Валентин Чернов. То же звание получили работники акционерного общества «Кузнецкие ферросплавы»: диспетчер службы Александр Соколов и огнеупорщик Сергей Шведов.