11 кузбассовцев были удостоены наград Президента

Указом Президента РФ Владимира Путина № 149 от 1 марта 2024 года сибиряки, добившиеся значительных успехов в научной, профессиональной и общественной деятельности, удостоены государственных наград и почётных званий. Многие из них — сотрудники «Кокса».
Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен слесарь-ремонтник публичного акционерного общества «Кокс» Евгений Басов. Той же медалью II степени награждён Сергей Сидоренко — автомобильный машинист.
Почётного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу удостоены сотрудники «Кокс»: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Олег Вакула, монтажник оборудования коксохимического производства Андрей Кураткин, машинист коксовых машин Евгений Медведев, монтажник оборудования коксохимического производства Василий Hестеров, огнеупорщик Андрей Хороший и слесарь-ремонтник коксового и коксохимического оборудования Валентин Чернов. То же звание получили работники акционерного общества «Кузнецкие ферросплавы»: диспетчер службы Александр Соколов и огнеупорщик Сергей Шведов.
Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Валентине Шремф — учителю «Верх-Чебулинской средней общеобразовательной школы».