Хабаровский край почти подготовился к досрочному периоду ЕГЭ

— Как и в прошлые годы ЕГЭ по английскому языку и информатике проходит с использованием стационарных персональных компьютеров или ноутбуков, на которых установлены необходимые программы. Ответы сохраняются на компьютере. Особенность тренировочных мероприятий заключается в том, что одновременно проходит тестирование системы видеонаблюдения, в котором задействованы все аудитории и штаб пункта досрочного периода, — рассказали в региональном министерстве образования и науки.