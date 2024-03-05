Хабаровский край почти подготовился к досрочному периоду ЕГЭ

В Хабаровском крае практически завершилась подготовка к досрочному периоду сдачи ЕГЭ. Перед этим уже провели Всероссийское тренировочное мероприятие, которое прошли 70 выпускников. Они выполнили работы по информатике, английскому и биологии. В этом году изменений в процедуре сдачи не будет.
— Как и в прошлые годы ЕГЭ по английскому языку и информатике проходит с использованием стационарных персональных компьютеров или ноутбуков, на которых установлены необходимые программы. Ответы сохраняются на компьютере. Особенность тренировочных мероприятий заключается в том, что одновременно проходит тестирование системы видеонаблюдения, в котором задействованы все аудитории и штаб пункта досрочного периода, — рассказали в региональном министерстве образования и науки.
Сейчас при проведении экзамена материалы поступают через интернет, сканирование проходит в аудиториях. Это повышает информационную безопасность и сокращает риски утечки данных.
Досрочный период ЕГЭ начнется 22 марта и продлится до 22 апреля. Основной этап будет проходить с 23 мая по 1 июля. Всего сдавать экзамены будут 5 666 человек из Хабаровского края.