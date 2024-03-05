В Новосибирске проверят сирены и громкоговорители 6 марта

В Новосибирской области 6 марта пройдет учебная тревога. В этот день проверят работу сирен и громкоговорителей.
Об том жителей предупредили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проверка запланирована на 10:40. В 10:43 будет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать. В эфире теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения “ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!”, — предупредили в пресс-службе ведомства.
Тем временем в Новосибирской области на 33% снизилось количество пожаров с конца февраля.