В ближайшие дни Омск накроет мощная метель, а после придут холода

— Циклон принесет влажные и теплые воздушные массы с ветром порывами до 11−16 метров в секунду. Ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега. Местами гололед и изморозь. В среду, 6 марта, по северо-западу ночью −10…-15 градусов, днем — теплее — до −5 градусов, — рассказали с источнике.