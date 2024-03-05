В ближайшие дни Омск накроет мощная метель, а после придут холода

К 8 марта в Омск вернутся крепкие морозы до −23 градусов. При этом до 6 марта на погоду в области будет влиять североатлантический циклон, рассказали синоптики Обь-Иртышского гидрометеоцентра.
— Циклон принесет влажные и теплые воздушные массы с ветром порывами до 11−16 метров в секунду. Ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега. Местами гололед и изморозь. В среду, 6 марта, по северо-западу ночью −10…-15 градусов, днем — теплее — до −5 градусов, — рассказали с источнике.
Интенсивность осадков понизится только 7 марта, но начнет холодать. Днем прогнозируют температуру воздуха до −8…-13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −18…-23 градусов.