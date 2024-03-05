Двое свердловчан выиграли 50 млн и около 20 млн рублей в лотерее

Обладателем 50 млн руб. стал свердловчанин, купивший билет в мобильном приложении и выигравший суперприз лотереи «Рапидо». Другой житель региона купил билет за 60 ₽ в приложении и выиграл 19,7 млн руб. в розыгрыше «Спортлото “5 из 36”».



Напомним, ранее семья из Тюмени выиграла в лотерейном розыгрыше 1 млрд руб. Супруги опровергли отъезд из России после выигрыша, когда начала распространяться информация об этом.



Ирина Пичурина.