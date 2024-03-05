В ТиНАО до конца 2024 года построят дополнительный выезд на Киевское шоссе

До конца текущего года в поселении Московский завершится строительство нового участка дороги протяженностью около двух километров. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
«Участок дороги, входящий в состав проекта автомагистрали от трассы М-3 до деревни Ямонтово, будет достроен до конца 2024 года. Он обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов Луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда № 7030», — рассказала Юлиана Княжевская.
В завершающей стадии находится строительство первого и второго участков дороги. Благодаря их соединению можно будет выехать с улицы Филатов Луг на Киевское шоссе через улицу Никитина. Работы выполнены на 98 процентов.
Продолжается строительство третьего и четвертого участков дороги. Специалисты переносят газопроводные и электрические сети из зоны застройки на четвертом участке, а также высоковольтную линию электропередачи.
Строительство участка ведется за счет инвестора. Четырехполосная дорога с двусторонним движением значительно улучшит транспортную доступность микрорайона и сократит путь горожан к социально значимым объектам.
«Создание для жителей новостроек удобной дорожной инфраструктуры — один из основных принципов застройки, которого придерживается Правительство Москвы. Именно транспортная доступность является важным фактором развития качественной городской среды на новых развивающихся территориях», — подчеркнула Юлиана Княжевская.