В ТиНАО до конца 2024 года построят дополнительный выезд на Киевское шоссе

«Участок дороги, входящий в состав проекта автомагистрали от трассы М-3 до деревни Ямонтово, будет достроен до конца 2024 года. Он обеспечит дополнительный выезд из формируемого сегодня жилого квартала с улицы Филатов Луг на Киевское шоссе и от домов, расположенных вдоль Проектируемого проезда № 7030», — рассказала Юлиана Княжевская.