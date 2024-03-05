В Красноярске опубликовали список мест по продаже цветов на 8 марта

Всего в городе откроют 49 точек уличной торговли. Приобрести букет можно будет в любом районе Красноярска. Больше всего точек в Советском районе. Они начали свою работу 5 марта. Ниже мы разбили эти места по микрорайонам, чтобы вам было удобнее ориентироваться.