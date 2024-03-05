В Красноярске опубликовали список мест по продаже цветов на 8 марта

В Красноярске опубликовали список мест, где можно купить цветы на 8 марта. Информацией поделились в мэрии. Там сообщили, что это места уличной торговли. Рассказываем, где купить цветы в Красноярске на 8 марта 2024.
Где купить цветы в Красноярске на 8 марта 2024
Всего в городе откроют 49 точек уличной торговли. Приобрести букет можно будет в любом районе Красноярска. Больше всего точек в Советском районе. Они начали свою работу 5 марта. Ниже мы разбили эти места по микрорайонам, чтобы вам было удобнее ориентироваться.
Солнечный:
— проспект 60 лет Образования СССР, 7А и 20 Г;
Северный:
— улица 9 Мая, 35А и 51−55;
— проспект Комсомольский, 3А;
— улица Мате Залки, 5−9;
Взлетка:
— улица 78 Добровольческой бригады, 10 и 11;
— улица Авиаторов, 68;
— улица Весны, 16А;
— улица Взлетная, 10;
— улица Молокова, 3 и 54.
Зеленая Роща:
— проспект Металлургов, 27/1 и 53−55.
— улица Тельмана, 25 и 43.
— улица Ястынская, 19А.
В Центральном районе Красноярска точек, где продают цветы, всего три. Они находятся по следующим адресам:
— улица Диктатуры Пролетариата, 42;
— улица Республики, 43;
— улица Шахтеров, 51.
В Железнодорожном районе мест по продаже цветов пять. Продавцы там работают еще с 1 марта.
— улица Ленина, 128;
— улица Ломоносова, 94;
— улица Менжинского, 10А;
— улица Северо-Енисейская, 44;
— улица Красномосковская, 32.
В Октябрьском районе, по данным мэрии, уличные торговцы начали работать 4 марта. Список адресов выглядит так:
— улица Тотмина, 8−10 и 35А;
— улица Ладо Кецховели, 65А;
— улица Норильская, 1А/1;
— улица Академгородок, 3А;
— улица Мирошниченко, 3−4;
— улица Петра Словцова, 12.
Приобрести букет можно и на правом берегу. Там места уличной торговли также есть во всех районах. Начнем с Кировского.
— улица Щорса, 31 и 46;
— улица Павлова, 35 и 55;
— улица Алеши Тимошенкова, 169;
— улица Транзитная, 34.
В Ленинском районе большая часть мест находится на Красноярском рабочем. Впрочем, есть и пара других точек.
— проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 46−47 и 80;
— улица Амурская, 30А;
— улица Волжская, 9.
В Свердловском районе есть три точки.
— улица Алеши Тимошенкова, 81А;
— улица Королева, 1А;
— улица Семафорная, 123.