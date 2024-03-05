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В Красноярске опубликовали список мест по продаже цветов на 8 марта

Рассказываем, где купить цветы в Красноярске на 8 марта 2024.
Источник: Комсомольская правда

В Красноярске опубликовали список мест, где можно купить цветы на 8 марта. Информацией поделились в мэрии. Там сообщили, что это места уличной торговли. Рассказываем, где купить цветы в Красноярске на 8 марта 2024.

Где купить цветы в Красноярске на 8 марта 2024

Всего в городе откроют 49 точек уличной торговли. Приобрести букет можно будет в любом районе Красноярска. Больше всего точек в Советском районе. Они начали свою работу 5 марта. Ниже мы разбили эти места по микрорайонам, чтобы вам было удобнее ориентироваться.

Солнечный:

— проспект 60 лет Образования СССР, 7А и 20 Г;

Северный:

— улица 9 Мая, 35А и 51−55;

— проспект Комсомольский, 3А;

— улица Мате Залки, 5−9;

Взлетка:

— улица 78 Добровольческой бригады, 10 и 11;

— улица Авиаторов, 68;

— улица Весны, 16А;

— улица Взлетная, 10;

— улица Молокова, 3 и 54.

Зеленая Роща:

— проспект Металлургов, 27/1 и 53−55.

— улица Тельмана, 25 и 43.

— улица Ястынская, 19А.

В Центральном районе Красноярска точек, где продают цветы, всего три. Они находятся по следующим адресам:

— улица Диктатуры Пролетариата, 42;

— улица Республики, 43;

— улица Шахтеров, 51.

В Железнодорожном районе мест по продаже цветов пять. Продавцы там работают еще с 1 марта.

— улица Ленина, 128;

— улица Ломоносова, 94;

— улица Менжинского, 10А;

— улица Северо-Енисейская, 44;

— улица Красномосковская, 32.

В Октябрьском районе, по данным мэрии, уличные торговцы начали работать 4 марта. Список адресов выглядит так:

— улица Тотмина, 8−10 и 35А;

— улица Ладо Кецховели, 65А;

— улица Норильская, 1А/1;

— улица Академгородок, 3А;

— улица Мирошниченко, 3−4;

— улица Петра Словцова, 12.

Приобрести букет можно и на правом берегу. Там места уличной торговли также есть во всех районах. Начнем с Кировского.

— улица Щорса, 31 и 46;

— улица Павлова, 35 и 55;

— улица Алеши Тимошенкова, 169;

— улица Транзитная, 34.

В Ленинском районе большая часть мест находится на Красноярском рабочем. Впрочем, есть и пара других точек.

— проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 46−47 и 80;

— улица Амурская, 30А;

— улица Волжская, 9.

В Свердловском районе есть три точки.

— улица Алеши Тимошенкова, 81А;

— улица Королева, 1А;

— улица Семафорная, 123.

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