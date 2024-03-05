В конце марта в Красноярске вновь пройдет Большой фестиваль мультфильмов

Бесплатные фестивальные показы пройдут в городах и поселках нашего региона.
С 29 по 31 марта в рамках БФМ состоятся показы в красноярском Доме Кино. Здесь будет показано 5 программ, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. В составе сборников: лауреаты различных фестивалей и работы молодых режиссеров-аниматоров, сообщают организаторы.
Отметим, что с 2007 года фестиваль знакомит российскую аудиторию с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей.