В конце марта в Красноярске вновь пройдет Большой фестиваль мультфильмов

С 29 по 31 марта в рамках БФМ состоятся показы в красноярском Доме Кино. Здесь будет показано 5 программ, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. В составе сборников: лауреаты различных фестивалей и работы молодых режиссеров-аниматоров, сообщают организаторы.