Мэрия Перми отказалась принимать на баланс города 17 убежищ

Большая часть убежищ располагается в промышленной зоне в зданиях, которые занимают различные компании. У городских властей не запланированы расходы на содержание данных сооружений. Кроме того, решение о передаче было принято в одностороннем порядке. В гордуме считают, что процесс должен быть согласован с местными властями, а на помещения стоит заранее закладывать бюджет.