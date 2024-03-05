Мэрия Перми отказалась принимать на баланс города 17 убежищ

Между городской администрацией и территориальным управлением Росимущества разгорелся спор. По данным «Ъ-Прикамье», мэрия пытается оспорить решение управления о передаче в собственность города 17 сооружений гражданской защиты и участков под ними.
Большая часть убежищ располагается в промышленной зоне в зданиях, которые занимают различные компании. У городских властей не запланированы расходы на содержание данных сооружений. Кроме того, решение о передаче было принято в одностороннем порядке. В гордуме считают, что процесс должен быть согласован с местными властями, а на помещения стоит заранее закладывать бюджет.
В картотеке Арбитражного суда Пермского края содержится соответствующее заявление от департамента имущественных отношений Перми к Росимуществу. Заседание по этому вопросу будет проходить в закрытом формате. На данный момент действие спорного распоряжения о передаче приостановлено.