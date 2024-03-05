«Вертеп и сборище извращенцев»: полиция нагрянула с проверкой в бар после доноса красноярцев

Парламентарий рассказала, что внимание на заведение обратили «неравнодушные граждане». Они возмутились недопустимым, по их мнению, форматом проводимых вечеринок, в том числе появлением стриптизёрши в костюме монашки из гроба и демонстрацией «извращения на всеобщее обозрение».
«Прямо под боком у силовиков открылся очередной вертеп. Ну, видимо считают, что их не заметят. Заметили. Граждане мне прислали неравнодушные ссылки на сайт этого заведения. Две статьи, как минимум: продвижение ЛГБТ*-пропаганды и оскорбление чувств верующих… Извращенцам, видимо, мало просто собираться узким кругом, они продолжают выкладывать свои извращения в открытом доступе, на всеобщее обозрение. И совершенно за гранью монашка-стриптизёрша, это перебор и прямое оскорбление чувств верующих», — заявила Пензина.
В полиции по этому поводу сообщили следующее:
«Информация, в том числе, фото- и видеоматериалы, были зарегистрированы в дежурной части отдела полиции № 1 в установленном законом порядке. Назначено проведение проверочных мероприятий».
Добавим, помимо силовиков, Елена Пензина обратилась еще и в Лигу безопасного интернета.