«Вертеп и сборище извращенцев»: полиция нагрянула с проверкой в бар после доноса красноярцев

«Прямо под боком у силовиков открылся очередной вертеп. Ну, видимо считают, что их не заметят. Заметили. Граждане мне прислали неравнодушные ссылки на сайт этого заведения. Две статьи, как минимум: продвижение ЛГБТ*-пропаганды и оскорбление чувств верующих… Извращенцам, видимо, мало просто собираться узким кругом, они продолжают выкладывать свои извращения в открытом доступе, на всеобщее обозрение. И совершенно за гранью монашка-стриптизёрша, это перебор и прямое оскорбление чувств верующих», — заявила Пензина.