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«Вертеп и сборище извращенцев»: полиция нагрянула с проверкой в бар после доноса красноярцев

Сотрудник полиции проверяют информацию о возможных правонарушениях в одном из увеселительных заведений в центре Красноярска.
Источник: РИА "Новости"

О баре, который находится рядом со зданиями краевых ФСБ и ГУ МВД, в своем Telegram-канале написала депутат краевого Заксобрания Елена Пензина. Она обвинила его и сотрудников в «продвижении ЛГБТ*» (признана экстремистской и запрещена в РФ) и оскорблении чувств верующих.

Парламентарий рассказала, что внимание на заведение обратили «неравнодушные граждане». Они возмутились недопустимым, по их мнению, форматом проводимых вечеринок, в том числе появлением стриптизёрши в костюме монашки из гроба и демонстрацией «извращения на всеобщее обозрение».

«Прямо под боком у силовиков открылся очередной вертеп. Ну, видимо считают, что их не заметят. Заметили. Граждане мне прислали неравнодушные ссылки на сайт этого заведения. Две статьи, как минимум: продвижение ЛГБТ*-пропаганды и оскорбление чувств верующих… Извращенцам, видимо, мало просто собираться узким кругом, они продолжают выкладывать свои извращения в открытом доступе, на всеобщее обозрение. И совершенно за гранью монашка-стриптизёрша, это перебор и прямое оскорбление чувств верующих», — заявила Пензина.

К посту она прикрепила ссылку на галерею фотографий заведения в VK. Сейчас все снимки уже удалены, но Пензина заявила, что имеет в распоряжении скриншоты.

В полиции по этому поводу сообщили следующее:

«Информация, в том числе, фото- и видеоматериалы, были зарегистрированы в дежурной части отдела полиции № 1 в установленном законом порядке. Назначено проведение проверочных мероприятий».

Добавим, помимо силовиков, Елена Пензина обратилась еще и в Лигу безопасного интернета.