Главную реку Екатеринбурга очистят от мусора

Исеть очистят на участке от моста на улице Бебеля до моста на Челюскинцев, кроме того, рабочие уберут мусор на городском пруду, на участках от Ленина до улиц Щербакова и Инженерной. То есть практически от Верх-Исетского пруда до Ниже-Исетского пруда.