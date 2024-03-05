Главную реку Екатеринбурга очистят от мусора

«Работы начнутся, как только сойдет ледяной и снежный покров с акватории и с приходом плюсовой температуры воздуха», — рассказали в городской администрации.
Планируется очистить русла рек Исеть, Патрушиха, а также обособленные водоемы уральской столицы.
Исеть очистят на участке от моста на улице Бебеля до моста на Челюскинцев, кроме того, рабочие уберут мусор на городском пруду, на участках от Ленина до улиц Щербакова и Инженерной. То есть практически от Верх-Исетского пруда до Ниже-Исетского пруда.
Кроме того, мусор уберут на Патрушихинском пруду, реке Патрушиха.
«Работы также планируются на пруду Спартак — участок плотины от улицы Плодородия до улицы Строгальщиков», — уточнили в мэрии.
Напомним, в Свердловской области с 1 по 30 апреля пройдут субботники. Глава региона Евгений Куйвашев согласовал проведение на территории области субботников и подписал распоряжение.
Итоги по количеству собранного и вывезенного мусора должны быть подведены к 20 мая.