Вой сирен услышат жители Нижегородской области 6 марта

В среду, 6 марта, в Нижегородской области и по всей стране пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС.



Ожидается, что завтра в российских городах заработают сирены и громкоговорители, а эфиры теле- и радиоканалов будут замещены специальной информацией.



— Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие! — объявят населению в ходе мероприятия.



Проверка систем организована в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.



В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие, услышав сирены.