В Красноярске стартовал набор в почётный караул у Вечного огня с 6 по 11 мая. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
Приглашаются красноярцы в возрасте от 14 до 35 лет. Важным требованием ко всем кандидатам является отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам, так как участникам предстоит пройти тренировки по строевой подготовке и владению самозарядным карабином.
Состав почётного караула на 9 мая выберут по итогам экзаменационной проверки. Чтобы принять участие в отборе необходимо до 24 марта связаться с начальником штаба Поста № 1 Сергеем Покровским.