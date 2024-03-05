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В Красноярске стартовал набор в почётный караул у Вечного огня

Стать караульными могут красноярцы в возрасте от 14 до 35 лет.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске стартовал набор в почётный караул у Вечного огня с 6 по 11 мая. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Приглашаются красноярцы в возрасте от 14 до 35 лет. Важным требованием ко всем кандидатам является отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам, так как участникам предстоит пройти тренировки по строевой подготовке и владению самозарядным карабином.

Состав почётного караула на 9 мая выберут по итогам экзаменационной проверки. Чтобы принять участие в отборе необходимо до 24 марта связаться с начальником штаба Поста № 1 Сергеем Покровским.