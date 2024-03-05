В Красноярске стартовал набор в почётный караул у Вечного огня

Приглашаются красноярцы в возрасте от 14 до 35 лет. Важным требованием ко всем кандидатам является отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам, так как участникам предстоит пройти тренировки по строевой подготовке и владению самозарядным карабином.