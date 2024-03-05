Еще не весна: погода в Самаре на 8 Марта 2024

Сервис Gismeteo.ru сообщает, что в Самаре днем 8 марта 2024 года будет облачно. Слегка морозное утро с температурой воздуха в −11 градусов перейдет в пасмурный день с отметкой на термометре в −4…-9 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью 4−8 м/с.