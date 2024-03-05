Пакет для младенцев. Как поддержат нижегородские семьи с детьми?

Право на ощутимые выплаты есть лишь у малоимущих семей, подтверждает глава Ассоциации многодетных семей региона Татьяна Мальцева. К сожалению, для некоторых родителей дети становятся способом заработка, признаёт она. «На четверых детей семья со статусом малообеспеченной может получать до 60 тыс. руб. в месяц. А для семей, где родители работают и зарабатывают, а детей там столько же, подобные выплаты не предусмотрены, — говорит Татьяна Мальцева. — Людям обидно. Некоторые рожают первого и второго ребёнка, чтобы как-то решить квартирный вопрос, а больше детей не хотят».