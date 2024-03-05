Пакет для младенцев. Как поддержат нижегородские семьи с детьми?

В Нижегородской области разрабатывают новый пакет мер для повышения рождаемости. Меры эти, безусловно, необходимы: население региона продолжает убывать. Почему имеющиеся программы работают неидеально и чего хотят от государства сами мамы, выяснял nn.aif.ru.
Первенца рожают в 30.
Смертность в Нижегородской области постепенно успешно снижают, вкладывая немало ресурсов в здравоохранение. По данным Нижегородстата, за восемь месяцев 2023 года умерли 29,6 тыс. человек. Это почти на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
А вот рождаемость не спешит расти. Количество новорождённых в Нижегородской области сократилось на 3% в 2023 году по сравнению с 2022-м.
Преодолеть демографическую яму должна помочь материальная поддержка семей с детьми.
Что-то в этом смысле уже изменилось: в 2024 году в Нижегородской области вырос прожиточный минимум, а вслед за ним — некоторые «детские» выплаты. С 1 февраля почти в полтора раза увеличился размер пособия по беременности и родам: минимальное пособие теперь составит 88,5 тыс. руб., максимальное — 565,5 тыс. руб. Об этом сообщила управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина. Максимальная выплата предусмотрена при 140-дневном отпуске по беременности и родам.
О разработке нового регионального пакета мер для повышения рождаемости в Нижегородской области заявил глава региона Глеб Никитин сразу после президентского послания к Федеральному Собранию. «С учётом сказанного президентом скорректируем планы и в ближайшее время будем готовы представить новый региональный пакет мер поддержки», — написал Глеб Никитин.
В 2023 году региональное правительство уже утверждало программу повышения рождаемости до 2025 года. Причинами низкой рождаемости в регионе областная программа назвала большое количество разводов и средний возраст родителей. Первенцев они рожают, в среднем, в 30 лет. Вероятность стать многодетными родителями при этом уменьшается.
Чтобы поддержать семью, власти планировали строить детсады, менять график их работы под потребности родителей, улучшать жилищные условия и качество медпомощи семьям с детьми.
Ожидаемый результат областной программы 2023 года — 67,1 тыс. новорожденных к 2025 году, суммарно за три года. Много это или мало? Программа предполагала, что в 2023 году в регионе появятся на свет 22,2 тыс. младенцев, родилось больше — 23 358 детей, сообщает Главное управление ЗАГС области. Цифры вполне достижимые.
Что маме нужно?
Почему же нижегородки не спешат рожать? Юлия Стешнова говорит, что на второго ребёнка они с мужем не решились, в первую очередь, из-за квартирного вопроса. «Маткапитал (в нашем случае это 833 тыс. руб. федеральных средств плюс 25 тыс. руб. региональных на второго ребёнка) — по сути, возможность взять ипотеку, — рассуждает Юлия. — Но её же надо долгие годы из каких-то ресурсов выплачивать. Кстати, сейчас большая часть нормальных “детских” выплат положена семьям, имеющим статус малообеспеченных».
В Нижегородской области это семьи, где средний доход на человека не превышает величины прожиточного минимума (14 339 ₽ в месяц).
Право на ощутимые выплаты есть лишь у малоимущих семей, подтверждает глава Ассоциации многодетных семей региона Татьяна Мальцева. К сожалению, для некоторых родителей дети становятся способом заработка, признаёт она. «На четверых детей семья со статусом малообеспеченной может получать до 60 тыс. руб. в месяц. А для семей, где родители работают и зарабатывают, а детей там столько же, подобные выплаты не предусмотрены, — говорит Татьяна Мальцева. — Людям обидно. Некоторые рожают первого и второго ребёнка, чтобы как-то решить квартирный вопрос, а больше детей не хотят».
По мнению Татьяны Мальцевой, более действенными мерами было бы предоставление многодетным жилья от государства и возможности маме трудоустроиться.