Власти Приангарья озвучили еще более низкую ставку по ипотеке для IT-специалистов

В Иркутской области IT-специалисты могут взять ипотеку по более низкой процентной ставке, чем в целом по стране. Власти региона смогли создать такие условия для жителей благодаря объединению федеральной ипотечной программы с региональной, которая предусматривает дополнительное субсидирование со стороны правительства области. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«Новая мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий IT-специалистов и на поддержание IT-компаний в Иркутской области. На фоне всесторонней цифровизации мы понимаем, что региону нужны квалифицированные кадры. Считаю, что такая мера соцподдержки позволит удерживать кадры на местах», — подчеркнул председатель правительства региона Константин Зайцев.
С более подробными условиями соцподдержки можно ознакомиться на сайте правительства Иркутской области.