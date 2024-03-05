Власти Приангарья озвучили еще более низкую ставку по ипотеке для IT-специалистов

В Иркутской области IT-специалисты могут взять ипотеку по более низкой процентной ставке, чем в целом по стране. Власти региона смогли создать такие условия для жителей благодаря объединению федеральной ипотечной программы с региональной, которая предусматривает дополнительное субсидирование со стороны правительства области. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.