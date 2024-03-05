Впервые за шесть лет хабаровский «Амур» принимает «домашние» матчи плей-офф КХЛ

Хабаровский «Амур» впервые с 2018 года принимает матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Соперником команды Андрея Мартемьянова во втором этапе розыгрыша Кубка Гагарина ⅛ финала чемпионата КХЛ стал «Металлург», занявший первое место в Восточной конференции. Конкуренты по разу обменялись победами в Магнитогорске, и теперь 5 и 7 марта в «Платинум Арене» состоятся третья и четвертая встречи этой серии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Амур», билеты на домашние игры были распроданы уже через день после официального старта продаж. Но посмотреть матчи первого раунда плей-офф (0+) в компании единомышленников будет возможность не только в «Платинум Арене», но и на большом экране кинотеатра «Гигант». Билеты на сеансы доступны на официальном сайте, а также в кассах и мобильном приложении.
Добавим, что для клуба из Хабаровска это будет третий плей-офф в истории, до этого они сражались в Кубке Гагарина в 2012 году, уступив в первом раунде «Авангарду» со счетом 0−4. Также «тигры» участвовали в кубковых баталиях в 2018 году под руководством нынешнего наставника «Амура» Андрея Мартемьянова. Тогда хабаровчане смогли одержать одну победу в первой серии розыгрыша Кубка Гагарина над «Ак Барсом» — будущим чемпионом КХЛ.
Напомним, что выполнить поставленную губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым задачу и войти в число участников розыгрыша Кубка Гагарина, «Амуру» помогла серия из семи побед. Решилась судьба хабаровчан за несколько игр до окончания регулярного сезона в Минске, где местное «Динамо» обыграло главного конкурента дальневосточников нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1.