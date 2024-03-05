Впервые за шесть лет хабаровский «Амур» принимает «домашние» матчи плей-офф КХЛ

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Амур», билеты на домашние игры были распроданы уже через день после официального старта продаж. Но посмотреть матчи первого раунда плей-офф (0+) в компании единомышленников будет возможность не только в «Платинум Арене», но и на большом экране кинотеатра «Гигант». Билеты на сеансы доступны на официальном сайте, а также в кассах и мобильном приложении.