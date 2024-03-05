Почти плюс: в Хабаровском крае ожидается тепло

Синоптики Хабаровского края дали прогноз на 6 марта. Опасных метеоявлений в этот день не ожидается, как и не будет осадков на всей территории региона. Температура днем достигнет почти нуля градусов.
В Хабаровске ночью — 16−18 градусов мороза, днем теплее на 10 градусов. Западный ветер усилится от шести до 11 метров в секунду.
На юге — холоднее ночью и теплее днем: −16…-21 градус в темное время суток и один-шесть градусов мороза — в светлое. Западный ветер ожидается с силой от пяти до 10 метров в секунду.
В центре региона ночью от −16 до −29 градусов, днем от минус одного до −10. Ветер в основном ожидается с запада, но иногда придет и южный с силой от четырех до 11 метров в секунду.
На севере ночью от −14 до −29 градусов, днем — четыре-девять градусов мороза. Ветер различных направлений силой от трех до 14 метров в секунду.