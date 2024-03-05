В Омске начнут тщательнее контролировать уборку сосулек с крыш

«Прошу мэра Омска, всех глав муниципальных районов и городских округов взять на особый контроль работы по удалению ледяных образований с крыш зданий. Обязательно подключайте к этой работе Государственную жилищную инспекцию. Начинайте заниматься этим с управляющими компаниями — пусть максимально уделяют внимание крышам: убирают наледь и снег. Начинайте эту работу».