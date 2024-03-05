Жителям Новосибирска в марте пересчитают плату за отопление

СГК до конца месяца произведет перерасчет платежей за отопление за 2023 год. Жители Новосибирска до 31 марта получат платежки с корректировкой платы. Об этом сообщается на сайте компании.
«Для большей части горожан сумма будет отрицательной и зачтется в счет будущих платежей. В целом по Новосибирску это 594 млн рублей», — сообщили в СГК.
Ежегодная корректировка платы за отопление происходит каждый год. Это разница между стоимостью отопления за 2023 год, согласно общедомовым приборам учета тепла, и потреблением тепловой энергии в 2022 году умноженным на цену тепловой энергии в 2023 году.
По данным СГК, для 80% домов эта корректировка будет отрицательной. Однако часть домов ждет увеличение платы.
Напомним, в начале года на левом берегу Новосибирска произошли несколько коммунальный аварий, из-за чего вводили режим ЧС. После людям, попавшим в зоны отключения, обещали пересчитать плату за отопление за эти дни.