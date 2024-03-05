Холод дошёл до Петербурга

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах местами гололедица.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень холодного скандинавского антициклона. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
6 и 7 марта тоже будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночь на среду — минус 4−6 градусов, в окрестностях до минус 9, днем минус 1 — плюс 1. В четверг на пару градусов теплее.