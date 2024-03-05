В колонии скончался бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров в возрасте 52 лет скончался из-за болезни в колонии. Он был осужден на 10 лет заключения за миллиардные хищения бюджетных средств и другие преступления, передает корреспондент Podrobno.uz.