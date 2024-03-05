В колонии скончался бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил корреспонденту Podrobno.uz, что заключенный находился на лечении в терапевтическом отделении больницы для осужденных Управления исполнения наказаний. Он скончался в результате сердечно-сосудистой болезни сегодня в 00:15.
Специальная прокуратура Ташкента проводит расследование данной ситуации.
Напомним, что летом 2022 года Бахром Хайдаров был задержан по подозрению в хищении 48 миллиардов сумов бюджетных средств. Перед этим его лишили депутатской неприкосновенности.
В декабре того же года экс-хокима признали виновным в хищении, должностном подлоге и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на три года.