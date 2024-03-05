Мэр Екатеринбурга признал непростую ситуацию с общественным транспортом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 5 марта анонсировал масштабную транспортную реформу в городе.
— Сегодня речь пойдет о планах по реформированию системы общественного транспорта. Проведение работ на принципиально ином качественном уровне. Вопрос серьезно назрел. Еще в декабре я говорил, что удобный современный городской транспорт напрямую влияет на комфорт жизни и настроения горожан, — рассказывает Алексей Орлов.
По его словам, положение дел крайне непростое.
— Горожан это не устраивает абсолютно, как и меня, так и нашу команду. Видим нарекания. Сигналы от жителей приходят и в мои социальные сети и в официальных обращениях, — считает градоначальник.
По словам мэра, качество работы системы общественного транспорта снижалось с пандемии коронавируса.
— Пассажиропоток падал. Доход падал. Отток кадров неконкурентной зарплатой вызван. Речь в первую очередь о водительском составе, — констатировал Алексей Орлов.