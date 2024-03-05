В Хабаровске осудили преподавателя ВУЗа за взятки

Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из высших учебных заведений города Хабаровска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника и лично взятки в виде денег за незаконные действия) и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следствием и судом установлено, что, пребывая в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков одного из университетов города Хабаровска, женщина осуществляла работу в его структурном подразделении — колледже. Являясь экзаменатором дисциплины «Иностранный язык», она должна была принимать экзамен с выставлением оценок. Студенты колледжа, желая получить удовлетворительную оценку по экзамену, принимаемому преподавателем, в мае 2020 года передалией 100 тыс. рублей в качестве взятки.
По уголовному делу при участии сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение в совершении преступления и направить уголовное дело в суд.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с лишением права преподавать сроком на 3 года.