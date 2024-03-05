В Хабаровске осудили преподавателя ВУЗа за взятки

Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из высших учебных заведений города Хабаровска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника и лично взятки в виде денег за незаконные действия) и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.