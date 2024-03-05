Красноярские врачи сумели спасти пациента с панкреонекрозом

В минздраве рассказали, что мужчину доставила в больницу на Кутузова бригада скорой помощи. Он жаловался на боль в верхней части живота, тошноту, рвоту и слабость. Появились все эти симптомы через несколько часов после употребления алкоголя и жареной пищи. Врачи предварительно диагностировали «острый панкреатит» и госпитализировали мужчину в хирургический стационар.
За сутки состояние пациента удалось стабилизировать, но УЗИ показало выраженные изменения поджелудочной железы и скопление жидкости в пространстве позади желудка. Мужчину прооперировали и выставили уточненный диагноз — геморрагический панкреонекроз и ферментативный перитонит.
«Во время повторной операции врачи-хирурги вскрыли сальниковую сумку в брюшной полости и удалили до 100 мл гноя, который образовался из-за присоединившейся бактериальной инфекции. Вместе с этим у пациента обнаружили многочисленные очаги некроза и диагностирована флегмона забрюшинного пространства, то есть острое разлитое гнойное воспаление», — рассказали в минздраве.
Пациент долгое время провел в реанимационном отделении в тяжелом и нестабильном состоянии. Тяжесть состояния была обусловлена синдромом системной воспалительной реакции, к которому добавился сепсис, септический шок, начала развиваться полиорганная недостаточность. Ситуация осложнялась тем, что возбудители инфекции не реагировали на антибиотики. Это был вызов для фармакологов и врачей, которые сумели найти нужную комбинацию.
12 дней больной находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких с кардиотонической поддержкой. Также ему провели несколько сеансов заместительной почечной терапии, продлённую перидуральную анестезию, стимуляцию желудочно-кишечного тракта, при регулярном контроле внутрибрюшного давления. В минздраве отметили, что с первого дня после операции больного кормили через зонд.
Через 78 дней пациента выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга, гастроэнтеролога и участкового врача-терапевта.