Красноярские врачи сумели спасти пациента с панкреонекрозом

В минздраве рассказали, что мужчину доставила в больницу на Кутузова бригада скорой помощи. Он жаловался на боль в верхней части живота, тошноту, рвоту и слабость. Появились все эти симптомы через несколько часов после употребления алкоголя и жареной пищи. Врачи предварительно диагностировали «острый панкреатит» и госпитализировали мужчину в хирургический стационар.