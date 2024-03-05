Нелегальные колумбарии выявили в Приморье

«Они появились здесь во время, когда похоронными услугами в городе занималась известная компания, сегодня закрытая из-за судебных преследований в связи с многочисленными нарушениями. Были построены три колумбарные секции, две из которых не были использованы, а впоследствии — демонтированы. Появилось и несколько десятков захоронений, которые никак нельзя отнести к подзахоронениям. Там нет старых могил, а сами мемориалы — оградки и памятники — являются индивидуальными могильными комплексами. На соседних табличках и памятниках нет повторяющихся фамилий, нет парных захоронений разного времени, — рассказала юрист Валерия Щирская. — И часть захоронений — не места для урн с прахом кремированных, а, судя по габаритам опалубок, полноценные для тел в гробах».