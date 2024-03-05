Нелегальные колумбарии выявили в Приморье

Сразу несколько сомнительных колумбариев обнаружили во Владивостоке. Ритуальные объекты нигде не числятся, а один из них функционировал на кладбище, которое официально закрыто почти 50 лет. В истории разбирались корреспонденты vl.aif.ru.
Где могилка твоя
Скандал разгорелся в ещё январе нынешнего года. Мужчина обнаружил прах умершей родственницы в одной из ячеек колумбария на Центральном кладбище Владивостока.
Колумбарий фактически является самостроем и даже расположен вне территории самого кладбища. Более того, официально кладбище не работает, а захоронения там не производятся аж с 1975 года. В этом можно убедиться, просто зайдя на территорию. Одичавший и заросший мемориальный объект труднопроходим и явно не используется.
Полного запрета на захоронения, впрочем, нет, но исключения делаются лишь в случаях подзахоронения на могильные участки к умершим родственникам, уже похороненным до закрытия кладбища почти 50 лет назад. Хотя…
Если постараться, можно найти и свежие могилы. Или могилки. Маленькие, для домашних животных — на отдельной поляне.
А вот за территорией кладбища, между оврагом и гаражами, за забором через дорогу, есть участок с вполне свежими могилами для людей и даже с колумбарной стенкой. И даты смерти на памятниках и табличках недавние — 2019−2020-й годы.
«Они появились здесь во время, когда похоронными услугами в городе занималась известная компания, сегодня закрытая из-за судебных преследований в связи с многочисленными нарушениями. Были построены три колумбарные секции, две из которых не были использованы, а впоследствии — демонтированы. Появилось и несколько десятков захоронений, которые никак нельзя отнести к подзахоронениям. Там нет старых могил, а сами мемориалы — оградки и памятники — являются индивидуальными могильными комплексами. На соседних табличках и памятниках нет повторяющихся фамилий, нет парных захоронений разного времени, — рассказала юрист Валерия Щирская. — И часть захоронений — не места для урн с прахом кремированных, а, судя по габаритам опалубок, полноценные для тел в гробах».
Захоронение умерших в фактически незаконный мемориальный объект обратившиеся к юристу считают нарушением их прав. Похороны — дело, которое оформляется в виде юридической сделки между клиентом и юрлицом — фирмой, оказывающей похоронные услуги. И стоит это очень немаленьких денег. В 2015—2020 годах это могло обойтись в 40−60 тысяч рублей в самом экономном варианте. Более-менее роскошные стоят сотни тысяч рублей. И деньги были заплачены фирме. А захоронили прах фактически на отшибе на пустыре. Именно в этом видят нарушение своих прав люди, обращающиеся за защитой к юристу.
Мемориальный самострой
Факт того, что колумбарий и захоронения на Центральном незаконны, подтвердили в администрации Владивостока.
Чиновники рассказали, что на данный момент во Владивостоке для захоронений используются два колумбария, которые находятся на Лесном кладбище. Чтобы произвести там захоронение, необходимо обратиться к сотруднику управления городской среды на Партизанском проспекте, 28а, вход через МБУ «Некрополь».
Существуют также колумбарии, где сейчас захоронения не проводятся — на Морском кладбище. Его состояние признано аварийным, поэтому планируется демонтаж самого колумбария. Урны уже предлагают забрать родственникам.
«Колумбарий на Центральном кладбище и колумбарная стена на его территории в реестре муниципального имущества города Владивостока не числятся. В настоящее время администрацией города Владивостока ведётся работа по установлению собственника данного колумбария. Решение о дальнейших мерах в отношении урн с прахом умерших, размещённых в вышеуказанной колумбарной стене, будет принято после определения собственника колумбарной стены. Если установить собственника данной колумбарной стены не представится возможным, будет инициирована процедура признания колумбарной стены бесхозной и принятие её в муниципальную собственность», — сказано в ответе администрации Владивостока.
Собственника объекта теперь пытаются установить. Но пока безуспешно.
По словам председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока Людмила Таран, есть мысль легализовать ритуальный объект.
«Наша задача — помочь оформить колумбарий в муниципальную собственность. Дальше вопрос будет решать администрация города с помощью компетентных экспертов. Необходима экспертиза о нынешнем состоянии комплекса, сколько средств понадобится на реставрацию. Процедура передачи идёт, и мы поставим в известность общественность, когда она закончится», говорит Таран.
«Мерцание» кладбищ
Согласно ответу чиновников администрации Владивостока, колумбариев в городе несколько. На Морском кладбище, на Лесном и в пригороде у крематория в районе Подгороденки.
Последний — не самое удобное место для погребения праха родственников потому, что расположен далеко от города и ездить туда, особенно пожилым людям, сложно.
Колумбарий на Лесном кладбище на 14-м километре федеральной трассы вроде бы существует, но это не точно. Мемориальный объект возводится больше 20 лет. Его существование постоянно сопровождается скандалами. Сначала прокуратура Приморского края признала деятельность тогдашнего градоначальника Юрия Копылова по организации стройки незаконной. Суд приговорил его к условному сроку с наложением ареста на имущество. Копылову тогда удалось доказать свою правоту, и на этом история с колумбарием затихла. Колумбарий простоял много лет — то ли работающий, то ли не работающий.
Колумбарий на Морском кладбище, оказывается, тоже самострой, к тому же потерявший собственника. Вопрос интересный: кому-то деньги за захоронение были отданы. Кто-то, взяв с родственников немалые деньги, согласно договорам, должен следить за сохранностью объекта, обслуживать его и содержать. Колумбарий на Морском кладбище находится в аварийном состоянии. Стенка может обрушиться либо на соседние могилы, либо с косогора. Администрация призвала родственников в срочном порядке забрать урны с прахом, предложив «бюджетные» варианты перезахоронения — стоимостью от 38 тысяч рублей. Вопрос о возврате уже заплаченных за услугу захоронения денег не обсуждается. Зато справки об эксгумации МУВП «Некрополь» выдаёт бесплатно.